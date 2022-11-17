Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была отправлена в исправительную колонию в Мордовии, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с делом.

В августе Грайнер была приговорена российским судом к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Центровая УГМК была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло. 4 ноября ее перевели из подмосковного следственного изолятора в колонию.

О местонахождении баскетболистки не сообщалось почти две недели. Согласно источнику, ее доставили в женскую исправительную колонию ИК-2 в Явасе, примерно в 500 км к юго-востоку от Москвы.

Колония находится в Мордовии, в том же регионе, где другой американец Пол Уилан отбывает 16-летний срок по обвинению в шпионаже.

Вашингтон ранее предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и Уилана.

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