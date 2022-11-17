Анчелотти стал тренером года на Globe Soccer Awards, Перес – лучшим президентом

Карло Анчелотти, возглавляющий , признан тренером года на Globe Soccer Awards.

В шорт-листе претендентов на награду также были Пеп Гвардиола ( ), Жозе Моуринью («Рома»), Стефано Пиоли ( ), Абел Феррейра («Палмейрас»), Ренато Гаушо («Гремио») и Юрген Клопп ( ).

Президентом года также стал представитель «Реала» – Флорентино Перес. Он обошел Паоло Скарони («Милан»), Хальдона аль Мубарака («Манчестер Сити»), Жорже Пинту да Кошту («Порту») и Герберта Хайнера ( ).