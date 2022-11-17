Анчелотти стал тренером года на Globe Soccer Awards, Перес – лучшим президентом
Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал Мадрид», признан тренером года на Globe Soccer Awards.
В шорт-листе претендентов на награду также были Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Жозе Моуринью («Рома»), Стефано Пиоли («Милан»), Абел Феррейра («Палмейрас»), Ренато Гаушо («Гремио») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).
Президентом года также стал представитель «Реала» – Флорентино Перес. Он обошел Паоло Скарони («Милан»), Хальдона аль Мубарака («Манчестер Сити»), Жорже Пинту да Кошту («Порту») и Герберта Хайнера («Бавария»).
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