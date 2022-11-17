Владислав Радимов: «Некоторые игроки больше не должны находиться в сборной. Выходить на матч не с горящими глазами ты не имеешь права»

остался недоволен игрой сборной России в матче с (0:0).

«Дебют Пиняева – единственный плюс этого матча. Помните, покойный Георгий Ярцев в матче с Португалией (1:7) ушел, не дожидаясь финального свистка?

Я сегодня поймал себя на мысли, что некоторым таким (показывает пальцами кавычки) футболистам минут за 5-10 до конца надо было сделать то же самое, потому что смотреть на это невозможно.

Можно играть, можно проигрывать, но выходить на матч сборной не с горящими глазами ты не имеешь права, мне кажется. Какой-то беспредел, честно говоря.

Можно не создавать моменты, это футбол, но не бежать, не бороться… Сколько единоборств мы проиграли. Мы о чем вообще говорим, мы с какой сборной играли?

Некоторые футболисты больше не должны находиться в сборной, мы не должны вызывать их. Сами не хотите, не надо, спасибо», – сказал бывший футболист сборной России в эфире .