Ташуев о чеченских войнах: «Их раздули те, кто думал не о людях, а о других делах. Не очень хорошее событие в истории»

высказался о войнах в Чечне.

– Чеченские войны в 1990-е: что вы тогда чувствовали?

– Я очень переживал. Грозный – родной город для меня. Это все случилось очень неожиданно. Грозный был насиженным, красивым местом, откуда не хотелось уезжать.

Война была раздута теми, кто думал не о людях, а о других делах. Не очень хорошее событие в истории.

– Забрала ли война кого-то из ваших близких или друзей?

– Не хочу говорить на эту тему. Она для меня не очень приятна. У всех тогда что-то случилось, – сказал главный тренер .