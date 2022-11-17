подвел итоги матча Россия – (0:0).

– Именно игра не была равной, а результат, возможно, справедливый. Игра абсолютно не равная.

Если говорить про качество футбола, то первый тайм понравился, во втором было меньше контроля, началась игра без центра поля, особенно первые 20 минут. Потом мы взяли игру под контроль, и она перешла в более спокойное русло.

– Игроки говорили, что чего-то не хватало в завершении. Я их спросил, они сказали, что на это ответит тренерский штаб.

– Не знаю, чего не хватало в завершении. Разберем. Ставку делали на всех: и на Пиняева, и на Садулаева, и на Чалова в первом тайме, и на Сычевого.

– Сейчас можете оценить уровень сборной Таджикистана?

– Ну, например, команда на уровне Кипра.

– Как считаете, будут болельщики критиковать?

– Конечно, будут. С Киргизией сыграли в 10 раз хуже, но победили – и нормально. Сегодня не выиграли, значит, все плохо, – сказал тренер сборной России.