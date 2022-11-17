Умер президент Федерации фигурного катания России и олимпийский чемпион Игр-1976 Александр Горшков

Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, ему было 76 лет.

«Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим.

Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря», – сообщил генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Горшков – первый в истории Олимпиад чемпион в танцах на льду, в дуэте с победил в Инсбруке-1976. Они также становились шестикратными чемпионами мира и Европы.

С 2010 года Горшков занимал пост президента ФФКР.

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