Умер президент Федерации фигурного катания России и олимпийский чемпион Игр-1976 Александр Горшков

Теги ФФКР Александр Горшков Александр Коган ТАСС Фигурное катание

Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, ему было 76 лет.

«Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим.

Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря», – сообщил генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Горшков – первый в истории Олимпиад чемпион в танцах на льду, в дуэте с Людмилой Пахомовой победил в Инсбруке-1976. Они также становились шестикратными чемпионами мира и Европы.

С 2010 года Горшков занимал пост президента ФФКР.

Умер босс нашей фигурки Александр Горшков: каким великим спортсменом он был

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные