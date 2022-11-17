Валиева, Щербакова и Тутберидзе получат почетные грамоты Мосгордумы

Российские фигуристки Анна Щербакова, Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе будут награждены почетными грамотами Московской городской Думы.

«Идея наградить фигуристок возникла во время Олимпиады в Пекине. Несмотря на необъективное судейство и беспрецедентное давление, наши спортсменки взяли почти все награды как в личном первенстве, так и в командном состязании.

Мы приняли решение, что наши фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова, которые тренируются на базе московской спортивной школы, и их тренер Этери Тутберидзе будут награждены почетными грамотами Московской городской Думы за заслуги перед городским сообществом.

Вклад этих спортсменок в пропаганду спорта и здорового образа жизни невозможно переоценить», – сказал председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политики Кирилл Щитов.

Щербакова на Олимпиаде в Пекине победила в индивидуальном турнире.

Валиева в составе сборной России завоевала золото в команде, но награждение так и не состоялось из-за начала допинг-расследования.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме