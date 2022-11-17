НБА. «Сакраменто» примет «Сан-Антонио», «Портленд» – «Бруклин», «Клипперс» – «Детройт»
В четверг, 17 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.
«Сакраменто» попытается продлить свою 4-матчевую победную серию в домашней встрече с «Сан-Антонио». «Портленд» примет «Бруклин», «Клипперс» – «Детройт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 18 ноября, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 18 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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