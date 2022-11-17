НБА. «Сакраменто» примет «Сан-Антонио», «Портленд» – «Бруклин», «Клипперс» – «Детройт»

Теги результаты Детройт Клипперс Бруклин Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Баскетбол

В четверг, 17 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

«Сакраменто» попытается продлить свою 4-матчевую победную серию в домашней встрече с «Сан-Антонио». «Портленд» примет «Бруклин», «Клипперс»«Детройт».

НБА

Регулярный чемпионат

Сакраменто – Сан-Антонио
Дата проведения
18 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Портленд – Бруклин
Дата проведения
18 ноября, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Клипперс – Детройт
Дата проведения
18 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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