НБА. «Сакраменто» примет «Сан-Антонио», «Портленд» – «Бруклин», «Клипперс» – «Детройт»

В четверг, 17 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

«Сакраменто» попытается продлить свою 4-матчевую победную серию в домашней встрече с . примет , – .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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