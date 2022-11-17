Криштиану Роналду: «Тен Хаг не уважает меня так, как я заслуживаю. Ты не ставишь меня против «Ман Сити» из уважения и хочешь выпустить на 3 минуты против «Тоттенхэма»

обвинил тренера в недостатке уважения.

«Хорошо, ты не ставишь меня против «Манчестер Сити» из уважения к моей карьере и хочешь выпустить на три минуты против «Тоттенхэма». Это бессмысленно.

Я считаю отговорками [то, как он объяснил, почему не выпустил меня против «Ман Сити»]. Я не хочу критиковать его. У него может быть другое мнение. Он выбирает футболистов, которые, по его мнению, лучше для команды.

[Тен Хаг] не уважает меня так, как я этого заслуживаю. Но это то, что есть. Поэтому, наверное, в матче против «Тоттенхэма» я и ушел [в раздевалку].

Тренер не имеет права выпускать меня на три минуты в матче. Извините, я не такой игрок. Я знаю, что я могу дать команде», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Пирсу Моргану.