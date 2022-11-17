«Бриттни старается держаться и адаптироваться к новым условиям». Адвокаты подтвердили, что американская баскетболистка находится в ИК-2 в Мордовии

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер, Мария Благоволина и Александр Бойков, подтвердили, что двукратная олимпийская чемпионка находится в исправительной колонии в Мордовии.

«Прежде всего, от имени Бриттни хотим поблагодарить всех, кто беспокоился о ней. В последние несколько дней получили огромное количество сообщений со словами поддержки.

Подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям. Учитывая то, что для Бриттни это очень сложный период, дальнейших комментариев в ближайшее время от нас не будет», – говорится в сообщении.

В августе Грайнер была приговорена российским судом к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Центровая УГМК была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло. 4 ноября ее перевели из подмосковного следственного изолятора в колонию.

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