Овечкин против «Сент-Луиса»: 1-й гол за 5 игр, 2 передачи, 9 бросков и «+2» за 21:28

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Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сент-Луисом».

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (4:5 Б). Гол стал для него первым в последних 5 играх.

Сегодня Овечкин (21:28, 3:02 – в большинстве, полезность «+2») нанес 9 бросков в створ и получил малый штраф за удар клюшкой Павла Бучневича. 

Свой буллит в послематчевой серии не реализовал. 

В 19 матчах сезона в активе Овечкина стало 17 (9+8) очков при полезности «минус 13». 

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