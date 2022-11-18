Овечкин против «Сент-Луиса»: 1-й гол за 5 игр, 2 передачи, 9 бросков и «+2» за 21:28

набрал 3 (1+2) очка в матче с .

Капитан отличился в матче регулярного чемпионата с «Блюз» (4:5 Б). Гол стал для него первым в последних 5 играх.

Сегодня Овечкин (21:28, 3:02 – в большинстве, полезность «+2») нанес 9 бросков в створ и получил малый штраф за удар клюшкой Павла Бучневича.

Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.

В 19 матчах сезона в активе Овечкина стало 17 (9+8) очков при полезности «минус 13».