Овечкин против «Сент-Луиса»: 1-й гол за 5 игр, 2 передачи, 9 бросков и «+2» за 21:28
Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сент-Луисом».
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (4:5 Б). Гол стал для него первым в последних 5 играх.
Сегодня Овечкин (21:28, 3:02 – в большинстве, полезность «+2») нанес 9 бросков в створ и получил малый штраф за удар клюшкой Павла Бучневича.
Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.
В 19 матчах сезона в активе Овечкина стало 17 (9+8) очков при полезности «минус 13».
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