Хави: «Катар может выстрелить на ЧМ. Нас ждет незабываемый турнир»

Хави высказался о ЧМ-2022.

– Катар – это не только страна-хозяйка. Эта сборная может выстрелить на турнире. Чувствую честь и гордость за то, что играл в «Аль-Садде» и тренировал его. Оглядываясь назад, могу сказать: переезд в Доху был хорошим решением для меня и моей семьи.

– Как изменилась Доха с 2015 по 2021 год, то есть за время вашего долгого пребывания здесь?

– Сейчас мы очень близки к началу чемпионата мира, первого в арабском мире. Я сам был свидетелем суматошной фазы подготовки. Речь обо всех аспектах: стадионах, жилье, городской инфраструктуре, железных дорогах...

– А с точки зрения футбола?

– Футбол получил большое развитие в Катаре. Чемпионат мира привнес улучшения не только в объекты, но и на поле. Сегодня у Катара есть сборная, которая способна выступать на самой престижной арене мирового футбола. Сборная, способная заявить о себе на чемпионате мира.

– Какой чемпионат мира нас ожидает?

– Вижу большой энтузиазм, это невероятное событие как для игроков, так и для болельщиков. Незабываемый чемпионат мира, – сказал тренер «Барселоны».