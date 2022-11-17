Каладзе о геях в Грузии: «Их никто не преследует, не оскорбляет, они спокойно живут. Но попытки навязать это кому-то неприемлемы»

рассказал об отношении к геям в Грузии.

«Я передам свою позицию и даже большей части общества в этом вопросе. Мы демократическая свободная страна, в которой уважаем любое мнение, любой взгляд на вещи.

Конечно, существуют люди особой ориентации в нашей стране, нашем городе. Их никто не преследует, не оскорбляет, они спокойно себе живут. А отношение к этому вопросу, путь, по которому они идут, – это сугубо их дело.

Они спокойно живут и являются членами этого социума. Но когда ты выходишь на улицу с этой позицией и пытаешься навязать кому-то, распиарить, для меня это неприемлемо. Позиция общества и общественные настроения по этому вопросу аналогичны.

И знаете, это же не только у нас в Грузии, но и везде. Я десять лет жил в Италии, и везде одинаковое настроение и отношение к этому. Их никто не выгоняет и не ущемляет, они спокойно живут, работают, перемещаются, в том числе в кафе, барах – никаких проблем нет», – сказал бывший футболист и мэр Тбилиси.