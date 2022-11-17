Радулов сделал хет-трик в матче со СКА. У форварда «Ак Барса» 23 очка в 29 играх сезона КХЛ

оформил хет-трик в матче со СКА.

«Ак Барс» победил команду из Санкт-Петербурга (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

36-летний нападающий казанского клуба забросил три шайбы: он забил два гола в течение одной минуты и 49 секунды во втором периоде, а хет-трик сделал благодаря шайбе при игре в большинстве в третьем отрезке игры.

В матче со СКА Радулов также нанес пять бросков по воротам, выполнил три силовых приема и провел на льду 18:05.

Александр является лучшим снайпером и лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне . В его активе 23 (13+10) очка в 29 матчах.