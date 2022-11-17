Прощание с Александром Горшковым пройдет в Москве 20 ноября

Теги ФФКР Александр Горшков Фигурное катание

Церемония прощания с президентом Федерации фигурного катания России Александром Горшковым пройдет 20 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба ФФКР

Горшков умер сегодня на 77-м году жизни. 

«Прощание с Александром Георгиевичем Горшковым состоится 20 ноября (воскресенье) с 12:00 до 14:00 на Малой арене «Лужники», – говорится в сообщении на сайте федерации.

Умер босс нашей фигурки Александр Горшков: каким великим спортсменом он был

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные