Прощание с Александром Горшковым пройдет в Москве 20 ноября

Церемония прощания с президентом Федерации фигурного катания России Александром Горшковым пройдет 20 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба .

Горшков умер сегодня на 77-м году жизни.

«Прощание с Александром Георгиевичем Горшковым состоится 20 ноября (воскресенье) с 12:00 до 14:00 на Малой арене «Лужники», – говорится в сообщении на сайте федерации.

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