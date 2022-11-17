Причиной смерти Александра Горшкова стал инфаркт миокарда («Известия»)

Названы причины смерти главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова.

По информации «Известий», Горшкову стало плохо вечером 16 ноября, он находился в предобморочном состоянии. Скорая доставила его в больницу с острым инфарктом миокарда.

Глава ФФКР скончался в реанимации.

Горшков – олимпийский чемпион Инсбрука-1976 в танцах на льду. ФФКР он возглавлял с 2010 года.

Умер босс нашей фигурки Александр Горшков: каким великим спортсменом он был