Причиной смерти Александра Горшкова стал инфаркт миокарда («Известия»)

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Названы причины смерти главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова.

По информации «Известий», Горшкову стало плохо вечером 16 ноября, он находился в предобморочном состоянии. Скорая доставила его в больницу с острым инфарктом миокарда. 

Глава ФФКР скончался в реанимации.

Горшков – олимпийский чемпион Инсбрука-1976 в танцах на льду. ФФКР он возглавлял с 2010 года.

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