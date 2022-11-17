Причиной смерти Александра Горшкова стал инфаркт миокарда («Известия»)
Названы причины смерти главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова.
По информации «Известий», Горшкову стало плохо вечером 16 ноября, он находился в предобморочном состоянии. Скорая доставила его в больницу с острым инфарктом миокарда.
Глава ФФКР скончался в реанимации.
Горшков – олимпийский чемпион Инсбрука-1976 в танцах на льду. ФФКР он возглавлял с 2010 года.
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