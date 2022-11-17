Винер о смерти Горшкова: «Думаю, что последней каплей оказалось последнее решение по Валиевой»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер танцы на льду ФФКР Александр Горшков ФМБА ВФХГ ТАСС Камила Валиева Людмила Пахомова Фигурное катание

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила соболезнования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова.

«Александр Горшков был великим спортсменом. Его танцевальный дуэт с Людмилой Пахомовой – это пара на все времена.

Александр Георгиевич очень долго возглавлял нашу федерацию фигурного катания, я его видела буквально несколько дней назад на праздновании 75-летия ФМБА (Федерального медико-биологического агентства).

Для отечественного фигурного катания и всего нашего спорта это огромная потеря. Я хочу выразить свои соболезнования. Думаю, что последней каплей оказалось последнее решение по Валиевой, хотя оно еще не окончательное», – сказала Винер.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за допинг.

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