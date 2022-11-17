Винер о смерти Горшкова: «Думаю, что последней каплей оказалось последнее решение по Валиевой»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила соболезнования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова.

«Александр Горшков был великим спортсменом. Его танцевальный дуэт с Людмилой Пахомовой – это пара на все времена.

Александр Георгиевич очень долго возглавлял нашу федерацию фигурного катания, я его видела буквально несколько дней назад на праздновании 75-летия ФМБА (Федерального медико-биологического агентства).

Для отечественного фигурного катания и всего нашего спорта это огромная потеря. Я хочу выразить свои соболезнования. Думаю, что последней каплей оказалось последнее решение по Валиевой, хотя оно еще не окончательное», – сказала Винер.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за допинг.

Умер босс нашей фигурки Александр Горшков: каким великим спортсменом он был

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