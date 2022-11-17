Невилл об интервью Роналду: «МЮ» должен расторгнуть контракт – иначе они создадут прецедент, после которого любой игрок сможет критиковать их»

высказался об интервью .

Нападающий «Манчестер Юнайтед» раскритиковал владельцев клуба, его инфраструктуру, высказался об отсутствии прогресса, а также заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

«Нет [у него нет пути назад], и я не думаю, что он хочет вернуться. Он не стал бы давать это интервью, если бы хотел вернуться. Он знал, что это приведет к громким заголовкам и концу его карьеры в «Манчестер Юнайтед».

Мне интересно, что сделает «Манчестер Юнайтед», потому что реальность такова, что они знают, что должны расторгнуть контракт с Криштиану – иначе они фактически создадут прецедент, после которого любой игрок сможет критиковать их в будущем.

Я согласен с некоторыми мыслями, высказанными Криштиану, и многие фанаты «Манчестер Юнайтед» согласятся с ними, но реальность такова, что если ты являешься сотрудником компании и говоришь такое, твоя работа должна прекратиться, и «Манчестер Юнайтед» должен сделать это в ближайшие несколько дней.

Криштиану, вероятно, тоже этого хочет, но это не должно было так заканчиваться. Они могли бы собраться вместе пару недель назад и проложить путь через неспокойное море к берегу. Но этого не произошло, обе стороны фактически загнали себя в угол», – сказал бывший защитник .

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду