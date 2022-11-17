Пиняев побил рекорд Акинфеева, став самым юным дебютантом сборной России. Ему 18 лет и 15 дней
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев впервые играет за сборную России.
Выйдя в стартовом составе на товарищеский матч с Таджикистаном (0:0, первый тайм), хавбек стал самым молодым дебютантом в истории команды.
На данный момент Пиняеву 18 лет и 15 дней, он побил рекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который впервые сыграл за Россию в 18 лет и 20 дней – 28 апреля 2004 года с Норвегией (2:3).
В текущем сезоне полузащитник провел за «Крылья» 11 матчей в Мир РПЛ и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Товарищеский матч. Россия в гостях у Таджикистана. Пиняев, Садулаев, Хлусевич играют. Онлайн-трансляция
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