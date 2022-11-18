Мане перенес операцию в связи с травмой

Теги Бавария травмы Сборная Сенегала по футболу ЧМ-2022 Садьо Мане Футбол

Садьо Мане перенес операцию.

«В четверг Мане перенес успешную операцию в Инсбруке, проведенную профессором Кристианом Финком и доктором Энди Уильямсом из Лондона. Во время операции сухожилие прикрепили к головке правой малоберцовой кости.

В связи с этим футболист не сможет сыграть за Сенегал на чемпионате мира и начнет реабилитацию в Мюнхене в ближайшие несколько дней», – говорится в заявлении «Баварии».

Мане получил травму в матче за «Баварию» против «Вердера» (6:1) 8 ноября.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные