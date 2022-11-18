Нападающий Криштиану Роналду высказался о противостоянии с .

– Как насчет такой идеи: в финале встречаются и Аргентина. Вы забиваете два, Месси забивает два, и на 94-й минуте вы забиваете в третий раз и выигрываете турнир. Есть такая мечта?

– Это слишком хорошо даже для мечты. Ну бросьте. Даже если забьет другой игрок – без разницы, даже вратарь, – я буду самым счастливым человеком на свете.

Но если произойдет то, о чем вы говорите, я закончу карьеру сразу же. Сто процентов, – сказал форвард в интервью Пирсу Моргану.

Также 37-летний португалец сообщил о готовности поужинать с нападающим .

– О Месси я могу говорить только хорошее. Он делает все ради футбола.

– Он лучший игрок из тех, что кого вы видели, не считая вас самого?

– Думаю, что да. Он, Зидан... Из тех, против кого я играл, с кем боролся, – да.

– Вы когда-нибудь ужинали вместе?

– Никогда.

– А хотели бы?

– Почему бы и нет? Я люблю встречаться с людьми, делиться идеями, узнавать что-то. Я бы легко это сделал. Почему нет? – сказал Роналду.