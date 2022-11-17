Катар подкупил 8 игроков сборной Эквадора на 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли в матче открытия ЧМ-2022 (Амджад Таха)
Катар, возможно, подкупил игроков сборной Эквадора.
Об этом сообщил Амджад Таха, журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований.
«Катар подкупил восемь эквадорских игроков на 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч (0:1, гол во 2-м тайме). Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это.
Мы надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», – написал Таха в твиттере.
Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре. Турнир будет открыт 20 ноября матчем Катар – Эквадор.
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