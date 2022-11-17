Катар, возможно, подкупил игроков сборной .

Об этом сообщил Амджад Таха, журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований.

«Катар подкупил восемь эквадорских игроков на 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч (0:1, гол во 2-м тайме). Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это.

Мы надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в », – написал Таха в твиттере.

Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре. Турнир будет открыт 20 ноября матчем Катар – Эквадор.