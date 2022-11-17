Бензема выиграл приз игроку года на Globe Soccer Awards. Путельяс – лучшая футболистка

Представители «Реала» и «Барселоны» получили призы игрокам года на Globe Soccer Awards.

В мужском футболе победа досталась форварду мадридцев Кариму Бензема. Обладатель «Золотого мяча» опередил таких претендентов, как Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Роберт Левандовски ( ), , Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), ( ), Луис Диас, Мохамед Салах и Садьо Мане (все – ).

Лучшей футболисткой года стала выступающая за «блауграну» Алексия Путельяс. В этом году она также стала обладательницей «Золотого мяча».