Бензема выиграл приз игроку года на Globe Soccer Awards. Путельяс – лучшая футболистка

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Представители «Реала» и «Барселоны» получили призы игрокам года на Globe Soccer Awards.

В мужском футболе победа досталась форварду мадридцев Кариму Бензема. Обладатель «Золотого мяча» опередил таких претендентов, как Тибо Куртуа («Реал Мадрид»),  Роберт Левандовски («Барселона»), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Луис Диас, Мохамед Салах и Садьо Мане (все – «Ливерпуль»).

Лучшей футболисткой года стала выступающая за «блауграну» Алексия Путельяс. В этом году она также стала обладательницей «Золотого мяча».

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