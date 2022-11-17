Первая часть интервью Роналду, Медведев проиграл Циципасу, Новак разбил Рублева, победа «Зенита», бан Левандовского, «Краснодар» может позвать Слуцкого и другие новости

1. Вышла первая часть уже нашумевшего интервью Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану. В ней португалец подтвердил, что был близок к переходу в «Ман Сити» (положение спас сэр Алекс Фергюсон), еще разок приложил ветхую инфраструктуру «МЮ» и Ральфа Рангника, раскритиковал новое поколение игроков и похвалил себя.

2. Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу на итоговом турнире ATP, а Даниил Медведев уступил Стефаносу Циципасу. Во втором сете россиянин отыграл три матчбола, а в третьем не подал на победу при счете 5:4. Таким образом, Медведев потерял шансы на плей-офф. Рублев и Циципас разыграют место в полуфинале.

3. «Зенит» в гостях обыграл «Факел» (2:0) в 5-м туре Фонбет Кубка России и гарантировал себе выход в плей-офф. В 1/8 финала Пути регионов «Кубань» проиграла «Волге», «Алания» – «Акрону», «КАМАЗ» уступил «Звезде».

4. Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски дисквалифицирован на 3 игры за удаление в матче с «Осасуной», завершивший карьеру Жерар Пике – на 4. «Барса» намерена оспорить бан поляка.

5. «Краснодар» рассматривает вариант с приглашением Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

6. КХЛ. «Торпедо» уступило «Витязю», «Спартак» обыграл «Северсталь», «Трактор» победил «Амур» по буллитам.

7. Аргентина разгромила команду ОАЭ (5:0) в товарищеской игре и находится в 1 матче от повторения рекордной серии Италии без поражений. Лионель Месси забил и сделал ассист, у него 141 (91+50) очко в 165 матчах за Аргентину. Другие результаты товарищеских матчей – тут.

8. НХЛ. «Сент-Луис» выиграл 4-й матч подряд после 8 поражений: у Ивана Барбашева 1+1, Никита Александров набрал 1-е очко в лиге. Все результаты – здесь.

9. Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России. Ранее власти Германии отказали главе ПКР Павлу Рожкову в визе для участия в генассамблее МПК.

10. НБА. «Бостон» разгромил «Атланту» и продлил победную серию, «Финикс» против «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

11. Криштиану Роналду из-за гастрита пропустит товарищеский матч с Нигерией. До первой игры Португалии с Ганой на ЧМ-2022 – 8 дней.

12. «Челси» продолжает переговоры по Захаряну. Арсен получит армянский паспорт – это упростит выдачу разрешения на работу.

13. Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028. Турция хочет провести турнир или в 2028, или в 2032 году, а Италия претендует на чемпионат Европы-2032.

14. Лионель Месси – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Неймар – 2-й, Холанд – 4-й, Хвича – 10-й.

15. Килиан Мбаппе – лучший игрок на ЧМ-2022 по версии ESPN. Бензема – 2-й, Месси – 4-й, Роналду – 20-й. У Англии самый дорогой состав на турнире, Бразилия – 2-я, Франция – 3-я, Аргентина – 8-я

16. Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку пропустит ЧМ-2022. Он получил травму на тренировке после контакта с Эдуардо Камавинга, который за этот эпизод подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.

17. Единая лига ВТБ. «Зенит» одолел в гостях «Локомотив-Кубань», МБА справилась с «Енисеем».

18. Беременная экс-сотрудница «Ман Сити» приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Она похитила из казны клуба 104 тысячи фунтов, чтобы оплатить собственную свадьбу.

Цитаты дня.

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