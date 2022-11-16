Нападающий Криштиану Роналду считает, что не современный клуб.

«Честно говоря, подписывая контракт с «МЮ», я полагал, что все поменялось за 13 лет. Я девять лет провел в , три года – в . И я думал, что в «МЮ» будут новые технологии, инфраструктура и так далее. Но то, что я увидел, стало неприятным сюрпризом. Я понял, что ничего не изменилось.

Я знал, что «МЮ» уже не тот, что прежде. Но я не думал, что разница будет такой большой. В «МЮ» прогресс был нулевым. Если сравнивать с «Реалом» или даже «Ювентусом» – они не отстают от остального мира. И технологии, особенно связанные с тренировками, питанием, условиями для того, чтобы правильно есть и восстанавливаться, меня удивили.

Я думаю, что «Манчестер» сейчас отстает от этих клубов, и это меня поразило. Клуб такого уровня должен быть передовым, но это не так, увы. «МЮ» не на этом уровне, но я надеюсь, что в ближайшие годы выйдет на него.

Не знаю, что происходит, но после ухода сэра я не увидел никакого развития. Просто ноль», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Роналду бесит, что в «МЮ» все такое старое: в бассейне сколота плитка, тренажерного зала не хватает. Там правда настолько плохо?