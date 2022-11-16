Турция подала заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032. Италия претендует на проведение турнира в 2032-м

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УЕФА получил предварительные заявки на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах.

Сегодняшний день был последним для подачи документов. Заявки прислали три претендента.

На проведение турнира в 2028 или 2032 году претендует Турция. Италия подала заявку только на проведение чемпионата Европы в 2032-м. Ранее стало известно, что совместную заявку на проведение Евро-2028 подали Великобритания и Ирландия. 

Претендентам нужно подать окончательные заявки до апреля 2023 года. Места проведения Евро-2028 и Евро-2032 станут известны осенью следующего года. 

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