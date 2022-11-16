Форвард Криштиану Роналду рассказал, как выбирал между «Юнайтед» и «Сити».

– Насколько близки вы были к переходу в «Манчестер Сити»?

– Честно говоря, достаточно близок. Стороны много общались, и Гвардиола сказал, что клуб активно пытался меня подписать. Но, как вы знаете, в у меня определенная история, клуб в моем сердце. И, конечно, свою роль сыграл сэр .

Я, конечно, был удивлен, но принял взвешенное решение. Сердце четко подсказало, что делать. Я не жалею.

Роль Фергюсона была ключевой. Я поговорил с ним, и он сказал: «Твой переход в немыслим». А я ответил: «Окей, босс», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком