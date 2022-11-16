Роналду подтвердил, что был близок к «Сити»: «Фергюсон сказал, что это немыслимо, а я ответил: «Окей, босс»
Форвард Криштиану Роналду рассказал, как выбирал между «Юнайтед» и «Сити».
– Насколько близки вы были к переходу в «Манчестер Сити»?
– Честно говоря, достаточно близок. Стороны много общались, и Гвардиола сказал, что клуб активно пытался меня подписать. Но, как вы знаете, в «Манчестер Юнайтед» у меня определенная история, клуб в моем сердце. И, конечно, свою роль сыграл сэр Алекс Фергюсон.
Я, конечно, был удивлен, но принял взвешенное решение. Сердце четко подсказало, что делать. Я не жалею.
Роль Фергюсона была ключевой. Я поговорил с ним, и он сказал: «Твой переход в «Манчестер Сити» немыслим». А я ответил: «Окей, босс», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
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