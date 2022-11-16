У Месси 141 (91+50) очко в 165 матчах за Аргентину. Лео забил и сделал ассист в игре с ОАЭ

забил гол и отдал результативную передачу в матче сборной Аргентины.

Южноамериканская команда разгромила сборную в товарищеском матче – 5:0. На 17-й минуте Месси ассистировал Хулиану Альваресу, забившему первый мяч в этой игре, а на 44-й минуте Лионель забил сам, сделав счет 4:0.

Это 91-й гол и 50-й результативный пас 35-летнего форварда в составе сборной. Он провел 165-ю игру за .

С подробной статистикой Месси можно ознакомиться здесь.