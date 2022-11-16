У Месси 141 (91+50) очко в 165 матчах за Аргентину. Лео забил и сделал ассист в игре с ОАЭ
Лионель Месси забил гол и отдал результативную передачу в матче сборной Аргентины.
Южноамериканская команда разгромила сборную ОАЭ в товарищеском матче – 5:0. На 17-й минуте Месси ассистировал Хулиану Альваресу, забившему первый мяч в этой игре, а на 44-й минуте Лионель забил сам, сделав счет 4:0.
Это 91-й гол и 50-й результативный пас 35-летнего форварда в составе сборной. Он провел 165-ю игру за Аргентину.
С подробной статистикой Месси можно ознакомиться здесь.
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