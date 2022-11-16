Нкунку пропустит ЧМ-2022. Форвард сборной Франции травмировался на тренировке

Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку пропустит .

Сегодня форвард получил травму на тренировке после контакта с во время борьбы за мяч.

25-летний игрок хромая покинул поле. Характер и степень серьезности повреждения пока неизвестны.

Тем не менее сборная Франции подтвердила, что Нкунку не сможет сыграть на мировом первенстве.

Будет ли вызван футболист ему на замену, на данный момент уточняется.

Статистику Нкунку можно найти здесь.