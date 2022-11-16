Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

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Великобритания и Ирландия представили предварительную заявку на проведение Евро-2028.

«Мы излагаем наше четкое и убедительное видение Евро-2028: «Футбол для всех. Футбол навсегда. Футбол для будущего».

Вместе мы верим, что сможем организовать турнир мирового класса, и что проведение Евро-2028 создаст прочное и устойчивое наследие для футбола и общества в целом и простимулирует экономический рост.

Вместе с УЕФА мы планируем провести турнир, который станет толчком к трансформации массового футбола на всем континенте.

Опыт Великобритании и Ирландии в успешном проведении крупных спортивных мероприятий означает, что у нас достаточно знаний и опыта, чтобы поднять этот турнир на новый уровень.

С помощью цифровых и маркетинговых инноваций мы поможем УЕФА и партнерам привлечь новую аудиторию, чтобы усилить влияние и охват турнира еще больше, чем когда-либо прежде», – говорится в совместном заявлении, подписанном представителями футбольных ассоциаций Ирландии, Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.

Для проведения турнира предлагается 14 стадионов: «Вилла Парк» (Бирмингем), «Гудисон Парк» (Ливерпуль), «Уэмбли», «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», Олимпийский стадион (все – Лондон), «Этихад Стэдиум» (Манчестер), «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл), «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд), «Олд Траффорд» (Траффорд), «Дублин Арена», «Кроук Парк» (оба – Дублин), «Кейсмент Парк» (Белфаст), «Хэмпден Парк» (Глазго) и Национальный стадион Уэльса (Кардифф).

Окончательный список, включающий 10 стадионов, планируется представить в УЕФА в апреле 2023 года.

На проведение турнира также претендует Турция. Заявка России на проведение Евро-2028 была отклонена.

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