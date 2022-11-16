«Краснодар» рассматривает Слуцкого. Стороны общаются (Metaratings)
Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар».
Клуб рассматривает возможность назначения 51-летнего специалиста на пост главного тренера, сообщает Metaratings.ru. Стороны начали неформальное общение.
Напомним, вчера Слуцкий покинул «Рубин» по собственному желанию.
В данный момент «Краснодар» возглавляет Александр Сторожук. После 17 туров Мир РПЛ команда набрала 25 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «быки», вероятно, уволят Сторожука – в клубе недовольны игрой и результатами.
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