Аморим о 2:1 с «Викторией»: «МЮ» хорошо отреагировал на пропущенный гол, мы стали играть лучше и быстрее. Победа важна»

Рубен Аморим прокомментировал волевую победу «МЮ» в Лиге Европы.

«Юнайтед» обыграл «Викторию» Пльзень (2:1) в 6-м туре общего этапа, пропустив в начале второго тайма и затем забив два гола.

– Мы стали играть лучше по ходу матча. В первом тайме мы контролировали игру, но не создавали хороших моментов. Нам не хватало скорости и движения, мы не владели мячом, потому что на этом поле было трудно находить нападающих пасами. У соперника тоже не было моментов.

В начале второго тайма мы пропустили гол, но хорошо отреагировали. Мы вытеснили соперника на его половину поля и забили. Победа важна в моменте, и это помогает подготовиться к следующей игре.

– Что вы улучшили во втором тайме?

– Скорости возросли. Я сказал игрокам, что нам нужно больше движения впереди, потому что соперник должен чувствовать, что мы опасны.

Мы немного изменили игру, и футболисты, вышедшие со скамейки, помогли. Мы улучшили не только саму игру, но и скорость.

– Хейлунд сделал дубль.

– Он совершенствуется, теперь Расмус ближе к воротам. Он лучше знает, как ему нужно двигаться. Он мог бы забить больше сегодня, но он забивает, работает и контролирует мяч все лучше.

Мы улучшаем некоторые детали. Мы очень хорошо контролировали переходные фазы, были агрессивны, когда теряли мяч. Нам нужно больше времени проводить возле ворот соперника, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед » в эфире TNT Sports.