Аморим о 2:1 с «Викторией»: «МЮ» хорошо отреагировал на пропущенный гол, мы стали играть лучше и быстрее. Победа важна»
«Юнайтед» обыграл «Викторию» Пльзень (2:1) в 6-м туре общего этапа, пропустив в начале второго тайма и затем забив два гола.
– Мы стали играть лучше по ходу матча. В первом тайме мы контролировали игру, но не создавали хороших моментов. Нам не хватало скорости и движения, мы не владели мячом, потому что на этом поле было трудно находить нападающих пасами. У соперника тоже не было моментов.
В начале второго тайма мы пропустили гол, но хорошо отреагировали. Мы вытеснили соперника на его половину поля и забили. Победа важна в моменте, и это помогает подготовиться к следующей игре.
– Что вы улучшили во втором тайме?
– Скорости возросли. Я сказал игрокам, что нам нужно больше движения впереди, потому что соперник должен чувствовать, что мы опасны.
Мы немного изменили игру, и футболисты, вышедшие со скамейки, помогли. Мы улучшили не только саму игру, но и скорость.
– Хейлунд сделал дубль.
– Он совершенствуется, теперь Расмус ближе к воротам. Он лучше знает, как ему нужно двигаться. Он мог бы забить больше сегодня, но он забивает, работает и контролирует мяч все лучше.
Мы улучшаем некоторые детали. Мы очень хорошо контролировали переходные фазы, были агрессивны, когда теряли мяч. Нам нужно больше времени проводить возле ворот соперника, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.
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