«Барселона» подаст апелляцию на трехматчевую дисквалификацию Левандовского

обжалует дисквалификацию Роберта Левандовского.

Напомним, нападающий каталонцев был удален в матче против «Осасуны» (2:1), получив две желтые карточки к 30-й минуте. Уходя в подтрибунное помещение, он жестикулировал в адрес судьи .

Форварда дисквалифицировали на один матч за удаление, а еще на два – за неуважение к арбитру.

«Барса» сообщила, что подаст апелляцию на это решение дисциплинарного комитета. Если оно останется в силе, то Левандовски пропустит 3 ближайших матча «Барселоны» в – против «Эспаньола», «Атлетико» и «Бетиса».