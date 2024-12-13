Златан показал образ в стиле «Острых козырьков» и использовал цитату Томаса Шелби: «Я не плачу за костюмы»

Златан Ибрагимович предстал в образе Томаса Шелби и использовал его цитату.

Бывший нападающий «Милана », занимающий пост советника американских владельцев клуба, опубликовал фотографию в костюме в стиле героев британского сериала «Острые козырьки» от BBC.

«Я не плачу за костюмы», – написал Ибрагимович .

Эта фраза принадлежит главному герою сериала Томасу Шелби в исполнении ирландского актера, обладателя премии «Оскар» Киллиана Мерфи.

Целиком фраза звучала так: «Я не плачу за костюмы. Либо они за счет заведения, либо заведение сгорает».

Фото: x.com/Ibra_official