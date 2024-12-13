Златан показал образ в стиле «Острых козырьков» и использовал цитату Томаса Шелби: «Я не плачу за костюмы»
Златан Ибрагимович предстал в образе Томаса Шелби и использовал его цитату.
Бывший нападающий «Милана», занимающий пост советника американских владельцев клуба, опубликовал фотографию в костюме в стиле героев британского сериала «Острые козырьки» от BBC.
«Я не плачу за костюмы», – написал Ибрагимович.
Эта фраза принадлежит главному герою сериала Томасу Шелби в исполнении ирландского актера, обладателя премии «Оскар» Киллиана Мерфи.
Целиком фраза звучала так: «Я не плачу за костюмы. Либо они за счет заведения, либо заведение сгорает».
Фото: x.com/Ibra_official
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Златана Ибрагимовича
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