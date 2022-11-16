Посол РФ в Таджикистане: «Россию здесь любят, нет дурацкой русофобии, как в других бывших союзных республиках»

Посол Российской Федерации в посетил тренировку российской сборной.

«То, что вы приехали в Таджикистан, – это чудо. Нет худа без добра. Худо – это то, что наш спорт лишен международных площадок. Добро – что есть такие ситуации, когда вы приезжаете в такие страны, где вас рады видеть, где вам будет приятно играть и где мы за вас будем сильно болеть.

Что сказать? Думаю, вы уже почувствовали с момента пересечения границы и выхода из аэропорта, что это очень дружественная страна. Здесь любят Россию и русских. Тут нет той дурацкой русофобии, которая, к сожалению, набирает силу в других наших бывших союзных республиках. Здесь Россию любят – и футбол любят не меньше.

Вы знаете, кто курирует футбол в Таджикистане. Это второе лицо в государстве. Таджикистан не самая слабая команда, поэтому играть вам будет интересно и полезно.

Сегодня здесь собрались несколько десятков россиян, работающих в посольстве и других учреждениях. И завтра за вас будет болеть почти полтысячи человек. Все они желают вам победы, красивой игры и, как всегда, Россия – вперед!» – сказал Семен Григорьев.

Товарищеский матч между Россией и Таджикистаном назначен на 17 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.