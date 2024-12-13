«Тоттенхэм» 2-й раз за год проверит работу медицинского отдела из-за многочисленных травм. Постекоглу недоволен постоянными рецидивами у игроков

«Тоттенхэм» 2-й раз за год проверит работу врачей клуба из-за травм игроков.

Главный тренер клуба Эндж Постекоглу заявил, что столкнулся с самым серьезным кризисом травм в своей карьере, поскольку ему пришлось готовится к матчу Лиги Европы против «Рейнджерс» (0:1) без шести травмированных игроков.

Летом после первого сезона австралийца «шпоры» уже провели тщательную проверку медицинского отдела и методов работы и внесли ряд изменений в состав персонала. Глава медицины и спортивной науки Джефф Скотт покинул клуб, а Адам Бретт из «Брайтона» и Ник Дэвис из «Вест Хэма» пополнили спортивно-медицинский департамент.

Тем не менее Постекоглу сильно разочарован количеством игроков, которые сталкиваются с рецидивами после возвращения в строй, и вновь попросил пересмотреть методы работы служб клуба.

В воскресенье защитники Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен вернулись в состав на матч с «Челси» (3:4) после травм, но получили новые повреждения во время игры.

В подобной ситуации ранее также оказались Ришарлисон и Вильзон Одобер.