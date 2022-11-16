«Зенит» вышел в плей-офф Фонбет Кубка России

гарантировал себе участие в плей-офф Фонбет Кубка России.

Команда Сергея Семака сегодня обыграла (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ.

На данный момент у петербуржцев 9 очков, они расположились на втором месте. У – 12 баллов, у – 6, эти команды встретятся 23 ноября. Замыкает таблицу «Факел» – он проиграл все пять матчей.

В последнем туре «Зенит» сыграет со «Спартаком». Первая игра завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.