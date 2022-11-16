«Зенит» вышел в плей-офф Фонбет Кубка России

Теги Спартак Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Факел Футбол

«Зенит» гарантировал себе участие в плей-офф Фонбет Кубка России.

Команда Сергея Семака сегодня обыграла «Факел» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ.

На данный момент у петербуржцев 9 очков, они расположились на втором месте. У «Спартака» – 12 баллов, у «Крыльев Советов» – 6, эти команды встретятся 23 ноября. Замыкает таблицу «Факел» – он проиграл все пять матчей.

В последнем туре «Зенит» сыграет со «Спартаком». Первая игра завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные