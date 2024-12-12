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Экс-любовница Уокера об общении с детьми: «Говорю, что папа занят футболом, но сын уже не верит оправданиям. Надеюсь, удастся наладить мосты – у нас двое детей и жизнь слишком коротка»

Экс-любовница Кайла Уокера рассказала о нехватке общения защитника с детьми.

Модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен воспитывает рожденных от футболиста сына Кайро и дочь Кинару. Летом стало известно, что защитник «Манчестер Сити» долгое время жил на две семьи.

«Я надеюсь, что их отец вернется к ним и продолжит строить с ними отношения. Я надеюсь, что Кайл сделает это скорее раньше, чем позже, потому что Кайро начинает понимать уже сейчас. Он просит [общения] с папой и начинает понимать, что, возможно, это его выбор [не быть рядом].

Я всегда говорю, что папа занят игрой в футбол, но он больше не верит моим оправданиям.

Я надеюсь, что мы все сможем просто двигаться вперед и делать то, что правильно для всех детей. Я верю и надеюсь, что мы наладим мосты ради Кайро и Кинары, потому что в конце концов у нас двое замечательных детей и жизнь слишком коротка», – заявила Гудмен в разговоре с Closer.

Экс-любовница Уокера требовала с защитника «Сити» более 356 тыс. фунтов и по 3,9 тыс. в месяц на содержание их детей. Суд отклонил большую часть требований, обвинив ее в «легкомысленных тратах»

Экс-любовница Уокера писала его беременной жене на Рождество, что родила от игрока «Ман Сити» во 2-й раз. Энни простила Кайлу первого ребенка на стороне

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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светская хроника
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