Международный паралимпийский комитет ( ) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

Решение принято на внеочередной генеральной ассамблее организации в Берлине.

За приостановку членства проголосовало 64 человека, против – 39, 16 человек воздержались.

ПКР лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию данного решения.

Если апелляция не будет удовлетворена, ПКР сможет восстановить членство не раньше проведения следующей генассамблеи МПК, которая пройдет в четвертом квартале 2023 года.