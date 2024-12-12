Мареска о 3:1 с «Астаной»: «Игроки «Челси» прекрасно справились с холодом, долгой дорогой и неидеальным полем. Я очень рад»

Энцо Мареска доволен игрой «Челси» в матче с «Астаной» (3:1) в Лиге конференций.

– Это было крепкое выступление команды. Мы знали, что будет довольно холодно, и мы постарались быстро адаптироваться.

Игроки прекрасно справились с погодными условиями, долгой дорогой, и поле было не идеальным для нас. В целом я очень рад за игроков.

Я также доволен молодыми игроками, которые помогли нам победить в этом матче. Я впечатлен всеми – и теми, кто вышел с первых минут, и теми, кто появился на поле во втором тайме. Я правда доволен.

– Марк Гиу быстро забил два гола (у ряда источников второй мяч записан как автогол Александра Марочкина, УЕФА записал его на Гиу – Спортс’‘).

– Марк хорошо проявляет себя. С самого начала он усердно трудится. У нас есть Джексон и Нкунку, которые хорошо выступают, но когда у него появился шанс, Марк сыграл правильно.

– Болельщики проделали за вами долгий путь.

– Это очень долгое путешествие, и мы очень благодарны им. Даже для них условия были не идеальными, но они были здесь, и мы это очень ценим. Теперь нам нужна их поддержка в воскресенье [против «Брентфорда»], – сказал главный тренер «Челси» Мареска .

«Челси» налетает больше 11 тысяч км ради матча в минус 10 – против «Астаны» в ЛК