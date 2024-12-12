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Вадим Андреев остается гендиректором «Крыльев». Перед ним стоят стратегически важные задачи от руководства Самарской области по оптимизации работы клуба («Матч ТВ»)

Вадим Андреев пока остается генеральным директором «Крыльев Советов».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Сообщалось, что два человека из финансового блока самарских «Крыльев Советов» были уволены, в том числе финансовый директор. Оба специалиста покинули самарский клуб по соглашению сторон, Андреев продолжил работу.

«В настоящее время позицию генерального директора продолжает занимать Вадим Андреев, перед ним стоит ряд стратегически важных задач от руководства региона по оптимизации работы клуба.

О каких‑либо кадровых перестановках, в том числе касающихся позиции генерального директора, в случае если они произойдут, будет объявлено на официальных ресурсах клуба», – сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе правительства Самарской области.

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Вадим Андреев
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