Роналду о Рангнике: «Увольняя Сульшера, надо приглашать топ-тренера, а не спортивного директора»

высказался о назначении Ральфа Рангника тренером .

– Назначение Ральфа Рангника после показало вам, что «МЮ» не хватает амбиций? Я никогда о нем не слышал. А вы?

– Я тоже не слышал.

– Вы никогда не слышали об этом парне?

– Нет. И никто из тех, с кем я общался, не знал, кто он такой.

– Вы называли его «боссом»?

– Конечно. Мы должны называть его так, ведь его приняли на работу, я уважаю это. Я так называл всех тренеров в своей карьере, это следовало делать.

Но на самом деле в глубине души я никогда не воспринимал его как босса, потому что кое с чем я был не согласен.

Он застрял во времени [как и клуб], потому что если ты не тренируешь несколько лет, ты теряешь тренерское лицо. Это [назначение] сильно удивило меня и в то же время не удивило. Если в клубе ничего не меняется, то и тренеры не удивляют.

– Рангник говорил журналистам, что вы недостаточно прессингуете и, возможно, вам следует сменить клуб, я подумал: да кто он такой? И почему он говорит это человеку, который забивает голы?

– Честно говоря, мне это непонятно. Новые тренеры приходят и думают, что разбираются во всем лучше всех. Я этого не понимаю, ведь футбол развивается многие годы.

Я уважаю любого тренера, у которого есть свой подход или своя психология, но по некоторым вопросам просто невозможно согласиться. Я всегда был таким.

Я всегда работал с лучшими тренерами: Зидан, Анчелотти, Моуринью, Фернанду Сантуш. Кое-чему я у них научился. И когда видишь тренера, который приходит и собирается произвести революцию в футболе, я с этим не согласен. У меня есть свое мнение, с которым не согласны они – но это часть работы.

В конце концов я прихожу в клуб, чтобы побеждать, и со своим своим опытом хочу помогать, как и всегда. Некоторые тренеры не принимают это, это часть работы.

– Понимал ли Рангник, что делает в таком клубе, как «Юнайтед»?

– Нет. Они (Рангник и его штаб – прим.) хорошо знали клуб, но не понимали его масштаб, не знали клубной истории, что меня удивило еще больше. Увольняя Оле Сульшера, надо приглашать топ-тренера, а не спортивного директора, – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Роналду о Рангнике: «Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»? Я даже не слышал о нем»