«Сент-Луис» выиграл 4-й матч подряд после 8 поражений. Это 4-й случай в истории НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Чикаго» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.

«Блюз» одержали 4-ю победу подряд после серии из 8 поражений – это четвертый случай в истории лиги.

«Филадельфия» и «Сан-Хосе» выиграли по 6 матчей кряду в сезонах-2017/18 и 2005/06, а «Монреаль» – 5 в чемпионате-2021/22. У всех трех клубов перед этим была серия из 10 поражений.

После 15 матчей «Сент-Луис» с 14 очками занимает в Центральном дивизионе предпоследнее место.