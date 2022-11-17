«Сент-Луис» выиграл 4-й матч подряд после 8 поражений. Это 4-й случай в истории НХЛ
«Сент-Луис» обыграл «Чикаго» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.
«Блюз» одержали 4-ю победу подряд после серии из 8 поражений – это четвертый случай в истории лиги.
«Филадельфия» и «Сан-Хосе» выиграли по 6 матчей кряду в сезонах-2017/18 и 2005/06, а «Монреаль» – 5 в чемпионате-2021/22. У всех трех клубов перед этим была серия из 10 поражений.
После 15 матчей «Сент-Луис» с 14 очками занимает в Центральном дивизионе предпоследнее место.
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