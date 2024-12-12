Роберто Карлос: «Роналдо украл у меня «Золотой мяч»-2002. До финала ЧМ я был фаворитом. Но и второе место для защитника – это невероятно»
Бразильский форвард, игравший тогда за «Интер», пропустил большую часть сезона-2001/02 из-за травмы. Он стал лучшим бомбардиром ЧМ-2002 с 8 голами, а в финале сделал дубль против Германии (2:0).
В итоге Роналдо, перешедший в межсезонье в «Реал», получил «Золотой мяч» за 2002 год, Роберто Карло стал вторым, голкипер немцев Оливер Кан – третьим.
«Я всегда говорю Роналдо, что тот «Золотой мяч» был моим, а он украл его у меня. Слышал, что я был фаворитом до финала чемпионата мира. Так что я проиграл приз за 90 минут.
Но если подумать, то для защитника стать вторым в голосовании за «Золотой мяч» – это что-то невероятное. Только Беккенбауэр, Заммер и Каннаваро смогли выиграть его. Так что второе место – повод для большой гордости», – рассказал бывший защитник сборной Бразилии и «Реала» Карлос в интервью L’Equipe.
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