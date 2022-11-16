В среду, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

Трэя Янга примет на своей площадке , который возглавляет турнириную таблицу Восточной конференции.

Действующий чемпион сыграет на выезде против лучшей команды регулярки-2021/22 .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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