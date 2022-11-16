НБА. «Бостон» в гостях у «Атланты», «Финикс» против «Голден Стэйт» и другие матчи

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В среду, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

«Атланта» Трэя Янга примет на своей площадке «Бостон», который возглавляет турнириную таблицу Восточной конференции.

Действующий чемпион «Голден Стэйт» Стефена Карри сыграет на выезде против лучшей команды регулярки-2021/22 «Финикса».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Индиана
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Орландо – Миннесота
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Вашингтон – Оклахома-Сити
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Торонто – Майами
Дата проведения
17 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Атланта – Бостон
Дата проведения
17 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Чикаго
Дата проведения
17 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Милуоки – Кливленд
Дата проведения
17 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Даллас – Хьюстон
Дата проведения
17 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Денвер – Нью-Йорк
Дата проведения
17 ноября, 06.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Финикс – Голден Стэйт
Дата проведения
17 ноября, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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