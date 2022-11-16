НБА. «Бостон» в гостях у «Атланты», «Финикс» против «Голден Стэйт» и другие матчи
В среду, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.
«Атланта» Трэя Янга примет на своей площадке «Бостон», который возглавляет турнириную таблицу Восточной конференции.
Действующий чемпион «Голден Стэйт» Стефена Карри сыграет на выезде против лучшей команды регулярки-2021/22 «Финикса».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 17 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 17 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 17 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 17 ноября, 06.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 17 ноября, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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