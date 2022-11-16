Мбаппе – лучший игрок на ЧМ-2022 по версии ESPN. Бензема – 2-й, Месси – 4-й, Роналду – 20-й

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил список лучших игроков на .

23-летний нападающий стал первым в рейтинге ESPN, насчитывающем 50 футболистов.

Также в топ-10 вошли два его одноклубника – и .

Первая двадцатка выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе – Франция, «ПСЖ»;

2. Карим Бензема – Франция, «Реал Мадрид»;

3. Кевин де Брюйне – Бельгия, «Манчестер Сити»;

4. Лионель Месси – Аргентина, «ПСЖ»;

5. – Польша, «Барселона»;

6. Неймар – Бразилия, «ПСЖ»;

7. Лука Модрич – Хорватия, «Реал Мадрид»;

8. Винисиус Жуниор – Бразилия, «Реал Мадрид»;

9. Тибо Куртуа – Бельгия, «Реал Мадрид»;

10. Садьо Мане – Сенегал, «Бавария»;

11. Харри Кейн – Англия, «Тоттенхэм»;

12. Вирджил ван Дейк – Нидерланды, ;

13. Сон Хын Мин – Южная Корея, «Тоттенхэм»;

14. Федерико Вальверде – Уругвай, «Реал Мадрид»;

15. Йозуа Киммих – Германия, «Бавария»;

16. Бернарду Силва – Португалия, «Манчестер Сити»;

17. Жоау Канселу – Португалия, «Манчестер Сити»;

18. Филип Фоден – Англия, «Манчестер Сити»;

19. Педри – Испания, «Барселона»;

20. Криштиану Роналду – Португалия, «Манчестер Юнайтед».