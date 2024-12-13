  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губернатор Беглов объявил 2025-й годом «Зенита» в Петербурге: «Двух мнений быть не может, есть соответствующая дата. Постараемся как следует отметить 100-летний юбилей»
22

Губернатор Беглов объявил 2025-й годом «Зенита» в Петербурге: «Двух мнений быть не может, есть соответствующая дата. Постараемся как следует отметить 100-летний юбилей»

Александр Беглов объявил, что 2025-й станет для Санкт-Петербурга годом «Зенита».

Об этом чиновник сообщил 12 декабря в ходе прямой линии с горожанами.

Отвечая на вопросы жителей, глава города отметил, что «Зенит» «прославил и продолжает прославлять Петербург».

«Двух мнений быть не может, у нас есть соответствующая дата, и для Петербурга это будет год «Зенита».

Мы постараемся как следует отметить этот юбилей», – сказал Александр Беглов.

25 мая 2025 года «Зенит» отпразднует столетие.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoпремьер-лига Россия
Александр Беглов
logoЗенит
болельщики
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Лига Европы. «Рейнджерс» сыграли вничью с «Тоттенхэмом», «Аякс» уступил «Лацио», ПАОК Чалова и Оздоева забил 5 голов «Ференцварошу», «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Викторией» Пльзень
1673 минуты назад
Златан показал образ в стиле «Острых козырьков» и использовал цитату Томаса Шелби: «Я не плачу за костюмы»
17 минут назадФото
Уэс Браун: «Палмер – с отрывом лучший игрок АПЛ в этом сезоне. Он особенный»
419 минут назад
Пеп Гвардиола: «Я плохо сплю, у меня проблемы с пищеварением, кожей. Бывают плохие дни, я много лажаю, нервничаю, иногда теряю рассудок»
2728 минут назад
«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей по зарплате, премиальным, трансферам, судам (Иван Карпов)
45сегодня, 20:59
Аморим о 2:1 с «Викторией»: «МЮ» хорошо отреагировал на пропущенный гол, мы стали играть лучше и быстрее. Победа важна»
7сегодня, 20:50
Лапорта радостно тряс кулаком после победы «Барсы» над «Боруссией», поздравлял команду в отеле. Феррана президент назвал «акулой»
17сегодня, 20:35
Роберто Карлос: «Роналдо украл у меня «Золотой мяч»-2002. До финала ЧМ я был фаворитом. Но и второе место для защитника – это невероятно»
27сегодня, 20:17
Ахметов хочет остаться в «Зените», в него верит Семак. Хавбек интересен «Рубину» (Иван Карпов)
15сегодня, 20:10
Сэвидж об ошибке Онана: «Просто ужасный пас. Дело не в системе, а в людях, принимающих решения»
10сегодня, 19:48
Ко всем новостям
Последние новости
Лига конференций. «Челси» победил «Астану», «Фиорентина» забила 7 голов ЛАСК, «Нью Сэйнтс» уступили «Панатинаикосу», «Динамо» Минск обыграло «Ларн»
242 минуты назад
«Краснодар» увеличил до 9,5 млн евро предложение за вингера «Интернасьонала» Уэсли. Бразилец – лучший бомбардир клуба, его оценивают в 10 млн (Globo Esporte)
18 минут назад
«Тоттенхэм» 2-й раз за год проверит работу медицинского отдела из-за многочисленных травм. Постекоглу недоволен постоянными рецидивами у игроков
24 минуты назад
Агуэро считает «Сити» фаворитом КЧМ: «У Пепа команды мечты, он никогда не отдыхает и знает, как поддерживать настрой. Он не собирается менять свой стиль, даже если проигрывает»
1сегодня, 20:58
Харгривз об ошибке Онана: «Его можно винить чуть больше, но и де Лигта тоже. Вратарь сделал плохой пас, который неудобно принимать вполоборота. Защитник выполнял указания Аморима»
2сегодня, 20:49
Бруну о 2:1 с «Викторией»: «Хорошая игра, ошибки – часть футбола, без них не бывает и голов. Онана еще не раз поможет нам, верим в него. «МЮ» проявил стойкость и победил»
5сегодня, 20:33
Мареска о 3:1 с «Астаной»: «Игроки «Челси» прекрасно справились с холодом, долгой дорогой и неидеальным полем. Я очень рад»
7сегодня, 19:59
Экс-любовница Уокера об общении с детьми: «Говорю, что папа занят футболом, но сын уже не верит оправданиям. Надеюсь, удастся наладить мосты – у нас двое детей и жизнь слишком коротка»
6сегодня, 19:58
Эвра рассказал, что Роналду мог перейти в «ПСЖ» в 2018-м: «Криштиану заинтересовал их проект, он бы старался. До «Юве» был и «Челси». Он сказал, что никогда не перейдет в «Арсенал»
10сегодня, 19:26
Вадим Андреев остается гендиректором «Крыльев». Перед ним стоят стратегически важные задачи от руководства Самарской области по оптимизации работы клуба («Матч ТВ»)
6сегодня, 19:10
Рекомендуем