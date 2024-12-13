Губернатор Беглов объявил 2025-й годом «Зенита» в Петербурге: «Двух мнений быть не может, есть соответствующая дата. Постараемся как следует отметить 100-летний юбилей»
Александр Беглов объявил, что 2025-й станет для Санкт-Петербурга годом «Зенита».
Об этом чиновник сообщил 12 декабря в ходе прямой линии с горожанами.
Отвечая на вопросы жителей, глава города отметил, что «Зенит» «прославил и продолжает прославлять Петербург».
«Двух мнений быть не может, у нас есть соответствующая дата, и для Петербурга это будет год «Зенита».
Мы постараемся как следует отметить этот юбилей», – сказал Александр Беглов.
25 мая 2025 года «Зенит» отпразднует столетие.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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