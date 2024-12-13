Губернатор Беглов объявил 2025-й годом «Зенита» в Петербурге: «Двух мнений быть не может, есть соответствующая дата. Постараемся как следует отметить 100-летний юбилей»

Александр Беглов объявил, что 2025-й станет для Санкт-Петербурга годом «Зенита».

Об этом чиновник сообщил 12 декабря в ходе прямой линии с горожанами.

Отвечая на вопросы жителей, глава города отметил, что «Зенит» «прославил и продолжает прославлять Петербург».

«Двух мнений быть не может, у нас есть соответствующая дата, и для Петербурга это будет год «Зенита».

Мы постараемся как следует отметить этот юбилей», – сказал Александр Беглов.

25 мая 2025 года «Зенит» отпразднует столетие.