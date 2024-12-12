Лапорта радостно тряс кулаком после победы «Барсы» над «Боруссией», поздравлял команду в отеле. Феррана президент назвал «акулой»

Президент «Барселоны» эмоционально отпраздновал победу над «Боруссией» Дортмунд.

В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барса» на выезде обыграла «Боруссию» со счетом 3:2. Каталонцы, занимающие второе место в таблице, уже вышли в плей-офф.

Жоан Лапорта , покидая стадион «Сигнал Идуна Парк », дважды радостно потряс правым кулаком, когда журналист El Chiringuito de Jugones Хосе Альварес, снимая на видео, спросил, доволен ли Лапорта.

Затем президент сине-гранатовых отправился в отель команды и дождался приезда футболистов и персонала, после чего он поздравил всех с победой. Лапорта тепло поприветствовал тренера Ханси Флика , заключив его в объятия.

Среди игроков больше всего внимания получил вингер Ферран Торрес , автор дубля и победного гола. Глава клуба приветствовал его криком «А вот и акула!» Отметим, что это прозвище игрока сборной Испании в раздевалке.

Особых поздравлений также удостоились Педри , Дани Ольмо , Рафинья Диас и Ламин Ямаль , последний – под смешки партнеров по команде из-за того, что вингера задержали для допинг-контроля.

«Сити» на грани вылета, двое наших проиграли, «Барса» – в плей-офф, Гризманн сверкает. Главное в ЛЧ

«Барса» и «Дортмунд» натворили: 3:2 и столько привозов! Но как же расцвел Ферран