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Лапорта радостно тряс кулаком после победы «Барсы» над «Боруссией», поздравлял команду в отеле. Феррана президент назвал «акулой»

Президент «Барселоны» эмоционально отпраздновал победу над «Боруссией» Дортмунд.

В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барса» на выезде обыграла «Боруссию» со счетом 3:2. Каталонцы, занимающие второе место в таблице, уже вышли в плей-офф.

Жоан Лапорта, покидая стадион «Сигнал Идуна Парк», дважды радостно потряс правым кулаком, когда журналист El Chiringuito de Jugones Хосе Альварес, снимая на видео, спросил, доволен ли Лапорта.

Затем президент сине-гранатовых отправился в отель команды и дождался приезда футболистов и персонала, после чего он поздравил всех с победой. Лапорта тепло поприветствовал тренера Ханси Флика, заключив его в объятия.

Среди игроков больше всего внимания получил вингер Ферран Торрес, автор дубля и победного гола. Глава клуба приветствовал его криком «А вот и акула!» Отметим, что это прозвище игрока сборной Испании в раздевалке.

Особых поздравлений также удостоились Педри, Дани Ольмо, Рафинья Диас и Ламин Ямаль, последний – под смешки партнеров по команде из-за того, что вингера задержали для допинг-контроля.

«Сити» на грани вылета, двое наших проиграли, «Барса» – в плей-офф, Гризманн сверкает. Главное в ЛЧ

«Барса» и «Дортмунд» натворили: 3:2 и столько привозов! Но как же расцвел Ферран

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБоруссия Дортмунд
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
телевидение
logoФерран Торрес
logoХанс-Дитер Флик
logoСигнал Идуна Парк
logoЛамин Ямаль
logoРафинья Диас
logoПедри
logoДани Ольмо
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