Бруну о 2:1 с «Викторией»: «Хорошая игра, ошибки – часть футбола, без них не бывает и голов. Онана еще не раз поможет нам, верим в него. «МЮ» проявил стойкость и победил»

Бруну Фернандеш оценил матч с «Викторией» Пльзень в Лиге Европы.

«Манчестер Юнайтед» обыграл чешский клуб (2:1) в 6-м туре соревнования. Первый гол на 48-й минуте «МЮ» пропустил после ошибки Андре Онана.

Вратарь отдал пас на линию штрафной на защитника Маттейса де Лигта, который находился под давлением соперника. Пас получился неточным – хавбек Павел Шулц опередил нидерландца и отдал пас форварду Матею Выдре, который отправил мяч в ворота Онана.

«В целом была хорошая игра. Думаю, в заключительной трети мы могли бы чуть больше владеть мячом, но было трудно избавиться от их опеки. Иногда нужно просто отдать пас и убежать, чтобы попытаться найти брешь в защите.

В первом тайме у нас получилось лучше, чем во втором, когда мы позволили игре идти так, как хотели они. Затем мы справились с этим и в итоге одержали победу.

Мы хотим играть от обороны, и все знают, что тогда мы должны принимать правильные решения на поле. Андре [Онана] думал, что Матта [де Лигт] сможет попасть по мячу, но он промахнулся, и они забили гол.

Дело не в том, что Андре совершил ошибку, мы не смотрим на отдельных людей, когда что-то происходит не так. Мы очень верим в него. Он знает, что совершил ошибку, потому что он умный парень, он еще не раз поможет нам, и мы доверяем его качествам на мяче.

Ошибки – это часть футбола, без них не бывает и голов. Но мы хорошо поработали, проявив стойкость, чтобы вернуться и одержать победу», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports.