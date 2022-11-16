Аргентина – в 1 матче от повторения рекордной серии Италии без поражений. Впереди игры с Саудовской Аравией и Мексикой
Сборная Аргентины продлила серию матчей без поражений.
Команда Лионеля Скалони разгромила ОАЭ в товарищеском матче – 5:0. Беспроигрышная серия аргентинцев теперь насчитывает 36 матчей.
Рекорд принадлежит сборной Италии – 37 матчей без поражений в период с сентября 2018 года по октябрь 2021-го.
22 ноября южноамериканская команда сыграет с Саудовской Аравией в рамках группового этапа чемпионата мира-2022. Также на этой стадии аргентинцы встретятся с Мексикой (26 ноября) и Польшей (30 ноября).
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