Аргентина – в 1 матче от повторения рекордной серии Италии без поражений. Впереди игры с Саудовской Аравией и Мексикой

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Сборная Аргентины продлила серию матчей без поражений.

Команда Лионеля Скалони разгромила ОАЭ в товарищеском матче – 5:0. Беспроигрышная серия аргентинцев теперь насчитывает 36 матчей.

Рекорд принадлежит сборной Италии – 37 матчей без поражений в период с сентября 2018 года по октябрь 2021-го.

22 ноября южноамериканская команда сыграет с Саудовской Аравией в рамках группового этапа чемпионата мира-2022. Также на этой стадии аргентинцы встретятся с Мексикой (26 ноября) и Польшей (30 ноября).  

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